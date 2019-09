Governo: 21 ministri, età media 47 anni

ROMA, 4 SET - Si aggira intorno ai 47 anni l'età media del secondo governo Conte. Tra i ministri, il più giovane è Luigi Di Maio (33 anni), come nel precedente governo giallo-verde. Oltre al neo ministro della Difesa, gli under 40 sono due: Fabiana Dadone e Giuseppe Provenzano. Altri 10 si assestano sulla quarantina, compreso Roberto Speranza, che ha festeggiato 40 anni a inizio anno. La patente di 'senior' del Conte bis va a Luciana Lamorgese, che tra qualche giorno compirà 66 anni, seguita da Dario Franceschini e Teresa Bellanova, entrambi 61 anni. In tutto i ministri sono 21. Al Movimento 5 stelle vanno 10 dicasteri, al Partito democratico 9, a Liberi e uguali uno (Speranza). Sono sette le donne, dunque un terzo sul totale: tra loro il solo profilo tecnico del governo, Luciana Lamorgese, che va al Viminale. Al M5s va anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro.