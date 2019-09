Chiara Ferragni, star a caccia autografi

VENEZIA, 4 SET - Chiara Ferragni è la star del giorno e senza dubbio una delle celebrità di Venezia 76 al pari di Brad Pitt e Scarlett Johannson, ma anche lei è a caccia di autografi. "Adoro Leonardo DiCaprio, sono stata una sua fan e lo sono ancora, lo seguo dai tempi di Titanic e quando a Cannes nel 2013 mi sono ritrovata al galà amfAR vicino a lui mi sono lanciata per farmi fare un autografo, ma mi hanno respinto", ha detto l'imprenditrice digitale e influencer della moda. Per la premiere di Chiara Ferragni Unposted, il documentario sulla sua vita, realizzato da Elisa Amoruso, aumentano la sicurezza, con ulteriori transenne e filtri. Il documentario, realizzato da Memo Films, Sapopa e Rai Cinema in collaborazione con Amazon Prime Video, dopo l'anteprima alla Mostra del cinema di Venezia nella sezione Sconfini, uscirà in Italia in sala tre giorni, il 17-18-19 settembre "in centinaia di copie - ha detto l'ad di Rai Cinema Paolo Del Brocco -: sarà un'uscita evento dovuta alle incredibili richieste degli esercenti".