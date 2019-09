Tunnel Brennero, appello per collaborare

BOLZANO, 4 SET - "Il Tunnel del Brennero è il più grande progetto di collaborazione transfrontaliera in Europa e deve restare tale". Lo ha detto il governatore Arno Kompatscher ai margini della seduta congiunta degli esecutivi dell'Alto Adige e del Tirolo, rispondendo ai cronisti in merito alle tensioni tra l'amministratore italiano e quello austriaco di BBT Se Konrad Bergmeister e Raffaele Zurlo. "La collaborazione ha funzionato molto bene nella progettazione e nella realizzazione tuttora in corso, ma deve proseguire anche nella futura gestione del Tunnel", ha aggiunto Kompatscher, bocciando qualsiasi ipotesi di una divisione delle società europea. Il suo omologo tirolese Günther Platter ha sottolineato che "il progetto è molto progredito e non c'è nessuna via di ritorno. Le liti nel consiglio di amministrazione di certo non sono utili".