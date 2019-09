Folla commossa per funerale Columbu

NUORO, 3 SET - La parrocchia di San Michele Arcangelo a Ollolai (Nuoro) non è riuscita a contenere la folla accorsa per il funerale di Franco Columbu, l'ex culturista di fama mondiale e grande amico di Arnold Schwarzenegger - che gli ha dedicato un toccante messaggio di addio sui social - morto dopo un malore nelle acque di San Teodoro il 30 agosto. Tutto il suo paese natale a dare l'ultimo saluto a quel figlio tanto amato diventato famoso negli Stati Uniti. Parenti, amici di una vita, il sindaco Efisio Arbau con la fascia tricolore, l'assessore regionale degli Enti Locali Quirico Sanna, la moglie Maria e la figlia Deborah, arrivate da Los Angeles, con le tre sorelle di Columbu che lo accoglievano tutte le estati in vacanza a Ollolai, insieme dietro la bara avvolta da una composizione di rose rosse. Nei giorni scorsi centinaia di persone erano arrivate da tutta la Sardegna per rendergli omaggio nella camera ardente allestita in Municipio.