Alberto di Monaco a Ventimiglia

VENTIMIGLIA (IMPERIA), 3 SET - Il principe Alberto di Monaco è arrivato poco prima delle 12 via mare al porto di Ventimiglia, per un sopralluogo all'approdo in costruzione, di proprietà di 'Monaco Ports'. Sono presenti il sindaco della città di confine Gaetano Scullino, che ha visto la posa della prima pietra durante la prima amministrazione, e il suo predecessore, Enrico Ioculano, durante il quale ci fu il passaggio del porto al Principato. Lo yacht di Alberto, il Komboloi II, era scortato da una motovedetta della Guardia Costiera. Le sirene del cantiere hanno suonato per salutare il principe, la cui visita è informale e riservata.