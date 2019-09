Athletica Vaticana alla 'run for peace'

CITTA' DEL VATICANO, 3 SET - Per la prima volta, alla terza edizione della Via Pacis, che si terrà a Roma il 22 settembre, e della Run for Peace, tra i promotori - accanto a Roma Capitale e alla Fidal - compare il nome "Athletica Vaticana". La Rappresentativa ufficiale di atletica della Santa Sede prende così il posto del Pontificio Consiglio della Cultura, a cui è stata affidata dalla Segreteria di Stato e di cui è espressione in ambito sportivo a livello internazionale. "In questo modo l'assetto istituzionale della Via Pacis diventa più omogeneo: accanto a Roma Capitale, a convocare la manifestazione ci saranno due istituzioni sportive 'nazionali', quella italiana, la Fidal, e quella vaticana" spiega monsignor Melchor Sánchez de Toca, sotto-segretario del Pontificio Consiglio della Cultura e presidente di Athletica Vaticana. "Per la Via Pacis - aggiunge - la prima Associazione sportiva costituita in Vaticano assume funzioni e compiti finora svolti dal Pontificio Consiglio della Cultura".