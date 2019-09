Papa: Mauritius terra incontro etnie

CITTA' DEL VATICANO, 3 SET - "Sarà una gioia per me annunciare il Vangelo in mezzo al vostro popolo, che si distingue per essersi formato dall'incontro di diverse etnie, e che quindi gode della ricchezza di varie tradizioni culturali e anche religiose". Lo dice il Papa in un videomessaggio di saluto e di ringraziamento inviato al popolo di Mauritius nell'imminenza del suo viaggio apostolico. Bergoglio arriverà nell'isola africana il 9 settembre. "La Chiesa Cattolica, fin dalle origini, è inviata a tutte le genti - prosegue Papa Francesco nel videomessaggio -, e parla tutte le lingue del mondo. Ma la lingua del Vangelo, voi lo sapete, è l'amore. Il Signore, per intercessione della Vergine Maria, mi conceda di annunciarvi il Vangelo con la forza dello Spirito Santo, così che tutti possiate comprenderlo e accoglierlo. Vi chiedo per favore di aumentare in questi giorni la vostra preghiera, mentre io già vi porto nel cuore e prego per voi. Grazie e a presto!", conclude Papa Francesco.