Il Gay Pride di Belgrado il 15 settembre

(ANSAmed) - BELGRADO, 2 SET - Si terrà il prossimo 15 settembre l'dizione di quest'anno del Gay Pride di Belgrado, a sostegno dei diritti della popolazione Lgbt. Lo hanno annunciato gli organizzatori nella capitale serba. In una conferenza stampa, è stato precisato che il Gay Pride sarà preceduto come di consueto da una settimana di preparazione e sensibilizzazione, con una serie di eventi - dibattiti, conferenze, mostre, film, tutti dedicati al tema dei diritti gay e contro ogni discriminazione degli omosessuali. Dopo edizioni turbolenti del Gay Pride, osteggiato da gruppi di ultranazionalisti omofobi con scontri e minacce, che avevano portato per alcuni anni al divieto della manifestazione per ragioni di sicurezza e ordine pubblico, negli ultimi tempi il corteo del Gay Pride a Belgrado si è tenuto regolarmente, in modo pacifico e senza grossi incidenti.