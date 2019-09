Città sport Bergamo intitolata a Yara

MILANO, 02 SET - Sarà intitolata a Yara Gambirasio la Cittadella dello Sport di Bergamo. Ad annunciarlo il padre Fulvio, durante la presentazione del quinto torneo di calcio 'La passione di Yara'. "Il 23 settembre il complesso della Cittadella dello Sport di Bergamo verrà intitolato a Yara. Sarà un evento molto importante, ho avuto l'autorizzazione ad annunciarlo oggi" ha spiegato il padre della tredicenne il cui corpo fu ritrovato il 26 febbraio 2011 in un campo a pochi chilometri da Brembate di Sopra. Per quel delitto è stato condannato all'ergastolo in via definitiva Massimo Bossetti. "Io e mia moglie – ha chiarito Gambirasio – non volevamo assolutamente che l'intitolazione diventasse soltanto l'applicazione di una targa, un monumento o un'opera d'arte che poi fosse motivo di pellegrinaggio o accesso per curiosità. Per questo abbiamo chiesto e ottenuto che questa intitolazione diventasse motivo di stimolo e sensibilizzazione per i ragazzi".