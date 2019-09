Temporali e frane in strada nel Pesarese

ANCONA, 2 SET - Temporali, con piogge intense e vento forte, si sono abbattuti nel pomeriggio in particolare nelle zone interne del Pesarese e dell'Anconetano, rendendo necessari diversi interventi dei vigili del fuoco per frane, allagamenti e piante pericolanti o cadute in strada. Segnalati diversi casi di smottamenti franosi in strada dalle parti di Pergola e altri interventi di vario tipo, sempre a causa del maltempo, nelle zone di Cagli e Fossombrone, compreso un piccolo incendio divampato in un'abitazione. Pioggia e vento anche in provincia di Ancona, nel capoluogo e in particolare nella zona di Jesi dove i pompieri sono in azione per rimuovere alberi pericolanti e allagamenti di varia natura.