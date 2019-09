Da tre giorni su Tre Cime Lavaredo

VENEZIA, 2 SET - Sono attaccati da tre giorni ad una parete delle Tre Cime di Lavaredo e per due volte si sono alzati in volo gli elicotteri del Soccorso alpino per offrire un aiuto, ma è stato rifiutato. Non è ancora finita l'odissea di una coppia di alpinisti di Barcellona, 45 anni lui, 36 lei.