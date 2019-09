Hong Kong: almeno in 40.000 a sit-in

PECHINO, 2 SET - Almeno 40.000 persone si sono riunite nel pomeriggio a Tamar Park, all'Admiralty, in un sit-in pro-democrazia che è parte dello sciopero generale di due giorni indetto a Hong Kong. Ragazzi, alcuni in uniforme scolastica, e adulti di tutte le età hanno risposto alla chiamata della Confederation of Trade Unions, nel giorno dell'adesione degli studenti delle superiori e universitari che hanno boicottato l'inizio dell'anno scolastico. In serata, alcuni tafferugli con la polizia che ha usato gli spray urticanti per disperdere piccoli gruppi di manifestanti.