Spagna: scomparsa sciatrice Ochoa

ROMA, 2 SET - Continuano senza sosta le ricerche di Blanca Fernández Ochoa, la sciatrice spagnola campionessa olimpica scomparsa dal 23 agosto in Spagna. Ne dà conto la stampa locale, descrivendo la massiccia mobilitazione nella speranza di ritrovarla: al momento si sono formati gruppi di volontari che affiancano la Guardia Civile, la Polizia e la Guardia Forestale. Le ricerche si concentrano nella valle della Fuenfria, nel municipio di Cercedilla, a circa 60 chilometri da Madrid, dopo che la sua auto è stata trovata nel Parco Naturale Dehesas. Sono circa 400 le persone coinvolte, che operano in un raggio di 3500 ettari. La famiglia dell'atleta considera possibile un incidente come causa della scomparsa, sottolineando che Blanca conosceva molto bene la zona e il fatto che avesse lasciato il cellulare a casa può significare che fosse uscita per una passeggiata. La 56enne Ochoa è la prima donna spagnola a vincere una medaglia olimpica ai Giochi Invernali con il bronzo nello slalom ad Albertville 1992.