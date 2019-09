Crippa,9 M5s pronti a no per seggio Lega

ROMA, 2 SET - "Mi hanno contattato nove senatori del M5s dicendomi che loro e altri senatori e deputati M5s non vogliono votare la fiducia a questo governo Conte e sono pronti a dire No se gli garantiamo un seggio". Lo dice Andrea Crippa, vicesegretario della Lega, al telefono. "Gli ho detto che non siamo un'assicurazione per la vita su nessuno ma valuteremo caso per caso i parlamentari che hanno mostrato ampia condivisione su temi portanti come tasse, autonomia, immigrazione, legittima difesa. Le porte della Lega non sono chiuse ma aperte".