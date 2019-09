Sibilia, per Di Maio ruolo primo piano

ROMA, 2 SET - "Per Di Maio chiediamo un ruolo di primo piano: è il nostro capo politico ed è giusto così". Lo ha detto il sottosegretario Carlo Sibilia al termine dell'incontro delle componente ministeriale di M5s a Palazzo Chigi. Alla domanda se Di Maio potrebbe rinunciare alla carica di vicepremier, Sibilia ha risposto affermativamente: "Per quello che mi riguarda sì. Per noi la priorità è risolvere i problemi dei cittadini, e tutto, anche le poltrone, è subordinato a quell'obiettivo".