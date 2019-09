Tentata rapina alle Poste nel Nuorese

NUORO, 2 SET - Tentata rapina questa mattina all'Ufficio postale di Siniscola (Nuoro), sulla costa nord orientale della Sardegna. Tre persone, armate di coltello, intorno alle 8, hanno fatto irruzione nei locali delle Poste, ma poi il colpo, per cause ancora da accertare, è fallito, probabilmente anche per la reazione dei dipendenti. Sul posto sono subito giunti gli agenti della Squadra Mobile di Nuoro, che hanno avviato le indagini.