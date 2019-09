A Regata Storica protesta contro'motori'

(ANSA)- VENEZIA, 1 SET - La sfida ai remi in Canal Grande è stata vinta dal viola di Mattia Colombi e Andrea Bertoldini. La Regata Storica di Venezia, ha visto il gondolino 'viola' imporsi con 31.18.93 sul Canarin di Andrea Ortica e Jacopo Colombi, arrivati secondi con 31.26.30. Il tradizionale corteo acqueo è stato segnato dalla protesta pacifica delle società remiere lagunari contro il moto ondoso nei canali. Le imbarcazioni hanno esposto un nastro nero a prua per chiedere un freno alle troppe barche a motori in Canal Grande e in laguna. La Regata è stata preceduta dal corteo,con al centro la dorata Bissona 'Serenissima'. Una festa della città che ha rivissuto i fasti della Serenissima. Quattro le gare: dei giovani, delle donne (vinta dal 'Verde' di Elena ed Elisa Costantini), delle caorline e dei gondolieri. Ad applaudire anche gli ambasciatori di Spagna, Colombia, Usa e Russia, con gli ultimi due che si sono fatti immortalare dai fotografi mentre si stringevano la mano sotto lo sguardo sorridente del sindaco Luigi Brugnaro.