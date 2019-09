Bimba cade da motoscafo, ferita da elica

GENOVA, 1 SET - Una bimba di 4 anni è caduta dal motoscafo e l'elica le ha ferito una gamba. E' successo Nel savonese. Le ferite, ancorché profonde, non sono però gravi. La bimba è stata trasferita in via precauzionale al Gaslini di Genova con l'elicottero decollato dall'ospedale S.Paolo di Savona dove ha ricevuto le prime cure. Sul luogo dell'accaduto è intervenuto anche il personale della Capitaneria di Porto di Savona che conduce le indagini. Secondo una prima ricostruzione la bimba è caduta mentre erano in corso le operazioni di ormeggio a una delle boe situate davanti alla spiaggia di Porto Vado e è stata risucchiata dall'elica. Il pronto intervento della madre e delle altre persone a bordo ha però permesso di recuperarla quasi subito, evitando conseguenze peggiori.