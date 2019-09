Scomparsi, stop volontari in ricerche

PIACENZA, 1 SET - Sono state momentaneamente sospese le ricerche 'civili' della coppia di amici scomparsi una settimana fa nel Piacentino, Massimo Sebastiani e Elisa Pomarelli. Da ieri l'uomo è formalmente indagato per omicidio volontario e occultamento di cadavere e dunque è considerato, almeno in astratto, pericoloso, motivo per cui si è deciso di interrompere l'impiego per le battute di volontari, protezione civile, vigili del fuoco. Intanto per domani è previsto un sopralluogo del Ris dei carabinieri, alla ricerca di tracce nella casa, nell'auto e nel cortile di Sebastiani, a Campogrande di Carpaneto.