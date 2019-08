Bellucci, Irreversible oggi? Ho figli

VENEZIA, 31 AGO - "Penserei molto alle mie figlie e a come possano reagire loro e i compagni di scuola. Insomma ci penserei due volte". Parola di Monica Bellucci stamani a Venezia a chi gli chiedeva se rifarebbe oggi lo 'scandaloso' Irreversible di Gaspar Noé che il regista ripropone, a distanza di 17 anni, fuori concorso con un nuovo montaggio e in versione integrale. Film con scene scabrose ed esplicite con al centro lo stupro dell'attrice da parte di un Vincent Cassel - suo ex compagno e padre delle sue figlie - in un sottovia. "Il nuovo montaggio del film mette più in evidenza forse il contrasto tra bellezza e violenza temi che vanno affrontati oggi, un modo per far capire che piuttosto di fare la guerra è meglio trovare un modo per far evolvere i rapporti tra uomo e donna". La Bellucci, dal 17 settembre sarà al cinema con 'I migliori anni della nostra vita' di Claude Lelouche, ha sfilato per l'occasione sul red carpet con Cassel.