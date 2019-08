Lione, per ora si segue pista criminale

PARIGI, 31 AGO - E' la pista criminale quella privilegiata per ora nelle indagini sugli accoltellamenti della banlieue di Lione, che hanno provocato questo pomeriggio un morto e 9 feriti. Lo si apprende dai media francesi, in attesa delle comunicazioni del procuratore. La procura antiterrorismo "resta in osservazione" dei fatti. Gli inquirenti propendono per un autore solitario delle aggressioni, contrariamente a quella della presenza di un complice, come era sembrato in un primo momento.