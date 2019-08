Brexit: Corbyn, 'fermeremo Boris'

ROMA, 31 AGO - Il leader laburista Jeremy Corbyn all'opposizione nel Regno Unito è intervenuto in George Square, a Glasgow, a sostegno della protesta in corso in tutto il Paese contro il primo ministro Boris Johnson, la sua decisione di interrompere i lavori del parlamento e il rischio di Brexit senza accordo. "Sono orgoglioso di essere qui con tutti voi, per dire a Boris Johnson che è il nostro parlamento", ha detto. "Non ci porterai fuori (dall'Ue, ndr) senza accordo, ti fermeremo e daremo al popolo i suoi diritti, la possibilità di esprimersi per determinare il suo futuro", ha aggiunto. "Ci sono manifestazioni in corso ovunque perché la gente è arrabbiata e sdegnata per ciò che sta accadendo. Arrabbiata per il fatto che il governo e un primo ministro eletto da 93mila membri del partito Conservatore stia tentando di tenere sotto sequestro i bisogni, gli obiettivi e le aspirazioni di 65 milioni di persone".