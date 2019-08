Donna morta in casa, si cerca compagno

ROMA, 31 AGO - Una romana di 59 anni è stata trovata morta in casa in zona Acilia, nel quadrante sud di Roma. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, è stato scoperto ieri nel suo appartamento saturo di gas dai carabinieri di Ostia. Al momento gli investigatori ipotizzano un omicidio-suicidio. Si cerca il compagno della donna. In casa è stato trovato un biglietto in cui lasciava intendere la volontà di farla finita. E' stata trovata anche l'auto con il tubo di scarico collegato all'abitacolo, ma non l'uomo.