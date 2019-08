Uccisa in stupri guerra 1944, inchiesta

SIENA, 30 AGO - La procura di Siena ha aperto un fascicolo per omicidio pluriaggravato per la morte di Ottavia Fabbrizzi, una donna di 37 anni uccisa nel giugno del 1944 a Radicofani (Siena) da un militare francese e due goumiers - i soldati marocchini inquadrati nelle truppe francesi durante la Liberazione dell'Italia. Lo rende noto l'Associazione 'Vittime delle marocchinate', nome con cui sono rimaste comunemente note le violenze perpetrate in Italia nella Seconda guerra mondiale dai militari del Corpo di spedizione francese. Le indagini sono partite a seguito di una querela presentata dalla figlia oggi 91enne della vittima che all'epoca dei fatti, 15enne, fu presente all'episodio. La madre, ferita con un un colpo di pistola perché si oppose a uno stupro, morì dopo ore di agonia. Dopo la querela il pm Valentina Magnini ha aperto un fascicolo e l'anziana è stata ascoltata dai carabinieri. Ora i suoi legali chiedono un incidente probatorio sul suo racconto.