M5s, voto su Rousseau conta

ROMA, 30 AGO - "Il voto degli iscritti del Movimento 5 Stelle sulla piattaforma Rousseau conta". Si legge sul Blog delle Stelle. "Non e' un vezzo, ma uno strumento che la nostra comunità politica si e' dato per far arrivare nelle istituzioni la voce dei cittadini - si sottolinea - Ricordiamo a chi critica questo strumento che ogni eletto del Movimento, dai Comuni all'Europarlamento passando per Regioni e Camere, e' un portavoce di queste istanze. Rousseau conta perche' e' parte integrante dei nostri processi decisionali".