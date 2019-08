Sanzioni Usa contro gli Hezbollah

WASHINGTON, 29 AGO - Gli Usa hanno varato sanzioni contro la libanese Jammal Trust Bank e le sue filiali accusandola di facilitare le attività finanziarie di Hezbollah e contro quattro individui per aver movimentato denaro dal corpo delle guardie della rivoluzione islamica (Pasdaran) ad Hamas attraverso Hezbollah. Lo ha detto un alto dirigente dell'amministrazione americana in un briefing telefonico a cui ha partecipato anche l'ANSA. "Servono per aumentare la pressione sull'Iran", ha aggiunto.