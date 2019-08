Battiato, esce il 18/10 Torneremo ancora

ROMA, 29 AGO - Un inedito e 14 brani tra i più rappresentativi registrati due anni fa in occasione di alcuni concerti in Italia con la Royal Philharmonic Concert Orchestra: "Torneremo ancora" è il titolo del nuovo lavoro di Franco Battiato e sarà pubblicato il 18 ottobre da Sony Music Legacy, disponibile su Cd e in versione doppio Lp, in tutti i negozi e piattaforme digitali, al link https://SMI.lnk.to/TorneremoAncora è già disponibile in preorder. La Royal Philharmonic Concert Orchestra, diretta dal Maestro Carlo Guaitoli, ha accompagnato Battiato in una serie di live realizzati proprio con il proposito di farne successivamente un progetto discografico. Questa la tracklist in sequenza: Torneremo ancora, Come un cammello in una grondaia, Le sacre sinfonie del tempo, Lode all'inviolato, L'animale, Tiepido aprile, Povera patria, Te lo leggo negli occhi, Perduto amor, Prospettiva Nevsky, La cura, I treni di Tozeur, E ti vengo a cercare, Le nostre anime, L'era del cinghiale bianco.