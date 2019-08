Usa: Pil secondo trimestre +2%

NEW YORK, 29 AGO - L'economia americana è cresciuta nel secondo trimestre del 2%, in lieve rallentamento rispetto al +2,1% inizialmente stimato. Il dato è in linea con le attese degli analisti. I consumatori si confermano il motore di crescita. Le spese degli americani sono salite del 4,7%, sopra le attese e il rialzo maggiore dal 2014. In crescita anche gli utili delle aziende, saliti del 4,8%. Per Donald Trump la crescita del Pil del 2% nel secondo trimestre non è comunque un dato positivo perché sembra allontanare l'obiettivo, da sempre indicato dal presidente, di una crescita annuale del 3%.