Sub morto durante immersione a Brindisi

BRINDISI, 29 AGO - E' stato localizzato all'esterno del porto di Brindisi, a circa 40 metri di profondità, il corpo del pescatore subacqueo di 58 anni che disperso dalle 22 ieri dopo che stava effettuando una battuta a circa 4 miglia a est della costa. Il ritrovamento è stato fatto da familiari che partecipavano alle ricerche assieme a militari della marina militare e della guardia costiera e a sommozzatori dei vigili del fuoco. L'uomo era impegnato in un'immersione mentre ad attenderlo c'erano altre persone su una barca. L'allarme è stato lanciato dall'equipaggio di un peschereccio. Secondo una prima ricostruzione un'imbarcazione potrebbe avrebbe agganciato la cima della boa del sub, trascinandola per alcuni metri.