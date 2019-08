Ponte Genova, ok a piano B per i detriti

GENOVA, 28 AGO - Via libera della conferenza dei servizi di Città metropolitana al 'piano b' per il riutilizzo dei detriti di ponte Morandi. La gestione del materiale di risulta è stata affrontata in due pratiche, una delle quali ha avuto l'ok definitivo questa mattina, mentre per l'altra bisognerà attendere il prossimo martedì. Sì, intanto, al riutilizzo di 25 mila metri cubi di macerie, opportunamente controllate e selezionate, per i riempimenti del futuro parco urbano sotto la pila 10 del nuovo ponte per Genova. Su altri 35 mila metri cubi di detriti, invece, la Regione ha chiesto ulteriori approfondimenti e l'autorizzazione è prevista per l'inizio della prossima settimana. "Non si tratta del progetto di reimpiego nel ribaltamento a mare di Fincantieri come avrei voluto - dice il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione Marco Bucci - per il quale non è arrivato l'ok atteso dal ministero dell'Ambiente, dovremo attendere la formazione de nuovo governo, nel frattempo procediamo con il piano b".