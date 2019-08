Lancio mondiale sequel Racconto Ancella

NEW YORK, 28 AGO - Il conto alla rovescia e' cominciato. Con una nuova copertina in cui un mantello verde prende il posto del rosso simbolo delle sofferenze delle protagoniste, "I Testamenti" di Margaret Atwood uscira' in libreria il 10 settembre preceduto da un lancio planetario simile nelle proporzioni a quelli dei primi Harry Potter. Epicentro del programma sara' la libreria Waterston di Piccadilly a Londra che resterà aperta il 9 sera per tenere a battesimo a mezzanotte l'attesissimo seguito del "Racconto dell'Ancella", mentre la stessa Atwood registrera' l'indomani un'intervista in diretta dal National Theater di Londra che sara' rilanciata in mille cinema in tutto il mondo. Altri eventi nel cuore della notte sono in programma dalla Gran Bretagna agli Usa e al Canada. A Chicago parte dei proventi del 9 settembre andranno al locale fondo per la difesa del diritto di aborto.