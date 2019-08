Giappone: piogge, 850mila evacuati

ROMA, 28 AGO - Centinaia di migliaia di persone nel sud ovest del Giappone hanno ricevuto un ordine di evacuare le loro case per via delle piogge torrenziali che stanno colpendo la regione. Secondo quanto riferito dalla Cnn, le autorità hanno emesso un allarme di emergenza, segnalando il rischio di frane, alluvioni ed esondazioni di fiumi nelle prefetture di Fukuoka, Saga e Nagasaki sull'isola di Kyushu. L'agenzia inizialmente aveva emesso il suo avviso di livello più alto, noto come livello cinque, ma in seguito lo ha declassato a un livello quattro. A un totale di 870.000 persone che vivono nella zona è stato ordinato oggi di evacuare. Un uomo anziano è stato trovato morto oggi dopo che la sua auto è stata spazzata via dall'alluvione nella città di Takeo, nella prefettura di Sage, secondo l'Agenzia di gestione degli incendi e dei disastri. Altre due persone sono rimaste gravemente ferite.