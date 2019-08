A Spezia crociera Lgbt più grande mondo

LA SPEZIA, 28 AGO - Ha fatto scalo oggi alla Spezia la crociera 'gay' più grande al mondo. Si tratta di un evento dell'operatore charter Atlantis che coinvolge quasi 3200 persone di 47 paesi del mondo, appartenenti alla comunità Lgbt, a bordo della grande nave Oasis of the Seas. L'itinerario, dal 25 agosto al primo settembre, tocca anche Civitavechia, Napoli, Barcellona, Palma di Maiorca e la Provenza. I partecipanti hanno fatto scalo per partecipare a tour organizzati in Toscana e per visite alle Cinque Terre.