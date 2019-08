Brexit, Corbyn scrive alla regina

ROMA, 28 AGO - Il leader laburista britannico Jeremy Corbyn ha scritto alla regina Elisabetta II per chiedere un incontro "urgente, prima che sia presa una decisione" e per "protestare nel modo più energico a nome del mio partito" per la decisione del governo di Boris Johnson di chiedere la sospensione del parlamento e di fatto evitare un dibattito sulla Brexit. "Credo che anche gli altri partiti di opposizione si uniranno", ha affermato, citato dalla Press Association. Anche la leader liberaldemocratica Jo Swinson ha scritto alla sovrana.