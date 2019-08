Uccide ex marito con coltellata,confessa

MARGHERITA DI SAVOIA (BAT), 28 AGO - Ha ammesso di aver ucciso l'ex marito "assumendo un atteggiamento collaborativo con la magistratura", la 48enne di Margherita di Savoia che ieri ha assassinato con una coltellata alla gola Nicola Pizzi, 53enneo imprenditore del comune della provincia di Barletta-Andria-Trani. Lo rivelano i due legali della donna, gli avvocati Mario Aiezza e Bernando Lodispoto. La 48enne è stata arrestata per omicidio da carabinieri della compagnia di Cerignola. "Nelle prossime 48 ore sarà fissata l'udienza di convalida davanti al Gip - aggiungono i due penalisti - e in quella sede valuteremo la possibilità di chiedere eventuali approfondimenti di natura psichiatrica". Sarebbe stata la 48enne a consegnare ai carabinieri l'arma del delitto: un coltello da cucina. Dalle indagini sono emersi problemi tra i due ex coniugi legati alla fine del loro matrimonio. Pochi giorni fa era arrivata la sentenza di separazione definitiva, questo potrebbe aver acuito i dissapori. La Procura di Lecce ha disposto l'autopsia.