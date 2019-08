Rissa in centro a Como,gravissimo 23enne

MILANO, 28 AGO - Un ragazzo di 23 anni è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Sant'Anna di Como, dopo che è stato ferito in una rissa nella notte in pieno centro, accanto a Villa Olmo. E' stato operato per ferite al collo e si trova ora intubato nel reparto di rianimazione. Un trentenne pakistano, con diverse contusioni un taglio a testa e volto è invece al pronto soccorso, in condizioni non gravi. Il terzo coinvolto nella rissa è invece stato dimesso. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il pakistano e un suo connazionale hanno avuto un battibecco con un uomo che era seduto su una panchina. L'uomo ha reagito e li ha picchiati utilizzando anche una bottiglia.