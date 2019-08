Papa, non temere chi comanda di tacere

CITTA' DEL VATICANO, 28 AGO - "Chiediamo anche noi allo Spirito Santo la forza di non spaventarci davanti a chi comanda di tacere, ci calunnia e addirittura attenta alla nostra vita". Lo ha detto il Papa nell'udienza generale. Il pontefice ha ricordato l'insegnamento di Pietro: "Io obbedisco a Dio prima che agli uomini, è la grande risposta cristiana", ha sottolineato Papa Francesco. Poi ha rivolto un appello a pregare "tutti per la pace, affinché non si ripetano più le tragiche vicende provocate dall'odio, che portarono solo distruzione, sofferenze e morte". Lo ha detto ricordando che "il primo settembre cade l'ottantesimo anniversario dell'inizio della seconda guerra mondiale". "Preghiamo Dio, perché la pace regni nei cuori degli uomini, nelle famiglie, nelle società e tra i popoli!". Il Papa ha infine sottolineato che "i malati sono dei privilegiati per la Chiesa e per tutti i fedeli. Non sono da scartare, al contrario sono da curare, da accudire, sono oggetto della preoccupazione cristiana".