Agente ostaggio per mezz'ora con lametta

PERUGIA, 28 AGO - Un assistente capo della polizia penitenziaria è stato tenuto in ostaggio nella notte per circa mezz'ora con una lametta al collo da due stranieri detenuti nel carcere di Capanne, a Perugia. A denunciarlo è il sindaco della polizia penitenziaria Osapp. Secondo quanto appreso dall'ANSA la situazione è tornata sotto controllo dopo l'intervento dello stesso personale della penitenziaria e dei vertici della casa di reclusione. L'aggressione è avvenuta presso il reparto penale dove si trovano detenuti con pene definitive. Non è ancora chiaro per quali reati i due extracomunitari fossero rinchiusi a Capanne. Gli stranieri sono stati posti ora in isolamento. Nei loro confronti sono state già avviate le pratiche per il trasferimento dal carcere di Perugia. Su quanto successo la polizia penitenziaria ha inviato un'informativa alla procura della Repubblica di Perugia ipotizzando il reato di sequestro di persona.