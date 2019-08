Lectio premio Nobel Yunus ad Assisi

PERUGIA, 27 AGO - Il premio Nobel per la Pace Muhammad Yunus terrà, martedì 3 settembre alle 21 nella Basilica Superiore di San Francesco, una lectio magistralis dal titolo "Economia circolare e micro credito". L'incontro è inserito nell'evento Percorsi Assisi, la prima scuola di formazione di economia interuniversitaria che si svolgerà nella città di San Francesco dal 31 agosto all'8 settembre e vedrà la partecipazione, tra gli altri, dell'economista Carlo Cottarelli, e del presidente della Pontificia accademia delle Scienze sociali, Stefano Zamagni. Una settimana full time - spiega la sala stampa del Sacro Convento di Assisi in una nota - tra lavori di gruppo e riflessioni per studenti e neolaureati provenienti da tutta Italia. Il corso propone di portare l'apprendimento e la discussione su temi economici attraverso "traiettorie inconsuete" sulla base delle parole e degli insegnamenti di San Francesco.