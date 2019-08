A Empoli evacuata biblioteca

EMPOLI (FIRENZE), 27 AGO - I vigili del fuoco sono intervenuti a Empoli (Firenze) per la presunta presenza di una sostanza aerea irritante all'esterno della biblioteca comunale e hanno allontanato dalla struttura circa 50 persone. Sul posto anche i carabinieri. L'allarme è scattato verso le 11 quando due ragazze, che si trovavano sulle scale di ingresso, hanno avvertito un odore acre e bruciore alla gola e agli occhi. Al momento è da escludere l'utilizzo di spray al peperoncino, come ipotizzato in un primo momento. Sul posto è intervenuto anche il 118 per assistere le due ragazze, accompagnate in pronto soccorso per accertamenti, assieme alla polizia municipale. L'evacuazione è durata una quarantina di minuti. Accertamenti scientifici sono in corso per stabilire cosa ha determinato l'irritazione alle due giovani.