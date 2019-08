Temporali su Piemonte e Sardegna

ROMA, 27 AGO - Dalla notte di oggi temporali in arrivo sul Piemonte e, dal primo mattino di domani, sulla Sardegna. Lo indica un'allerta meteo della Protezione civile. Previsti rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Valutata per domani allerta gialla per rischio idrogeologico su Piemonte, Sardegna, Marche e Umbria. (ANSA).