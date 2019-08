Si cerca coppia nel Piacentino

PIACENZA, 27 AGO - Sono riprese all'alba di oggi le ricerche delle due persone scomparse misteriosamente da 48 ore nel Piacentino. I vigili del fuoco e i carabinieri stanno ancora cercando Massimo Sebastiani, operaio di 47 anni, ed Elisa Pomarelli di 28 anni, entrambi di Carpaneto, in provincia di Piacenza. Le ricerche stanno proseguendo in queste ore sempre con l'impiego di un elicottero e di un nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco per scandagliare il fondo di alcuni specchi d'acqua e vasche di irrigazione nella zona di Sariano, nel comune di Gropparello. Alcuni testimoni infatti avevano notato l'uomo, da solo, in quella zona nel pomeriggio di domenica. Aveva gli indumenti bagnati. La coppia, sul cui legame stanno ancora scavando i carabinieri di Fiorenzuola, è stata vista per l'ultima volta domenica a pranzo in una trattoria. Al momento gli inquirenti, coordinati dal pm Ornella Chicca, non escludono alcuna pista investigativa.