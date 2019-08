Zaia, eventuale accordo Pd-M5S non regge

VENEZIA, 27 AGO - "Guardiamo con apprensione quello che sta accadendo. Di certo ipotizzare che nasca un'alleanza Pd-M5S viene a pensare ad una chimera, ad una cosa quasi impossibile che non so come possa restare in piedi". Così il presidente del Veneto, Luca Zaia, in merito al possibile accordo tra Di Maio e Zingaretti sulla formazione di un nuovo Governo.