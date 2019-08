Copertura mobile Centrale Foro Italico

ROMA, 27 AGO - "Il 'Centrale' del Foro Italico avrà una copertura mobile per ospitare eventi tutto l'anno e in caso di pioggia. Lo prevede una delibera per la valorizzazione architettonica dell'impianto che ospita uno dei principali tornei di tennis al mondo e che presto sarà ancor più moderno e funzionale". Così su facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Ringrazio gli assessori Daniele Frongia e Luca Montuori per aver lavorato a questo obiettivo. A breve sottoscriveremo un protocollo d'intesa con Ministero per i beni e le attività culturali, Regione Lazio, Coni, Sport e Salute Spa: quest'ultima società indirà un concorso di progettazione internazionale per la riqualificazione del Foro Italico che tenga conto dei suoi caratteri originari, garantisca un'alta qualità architettonica e preveda la copertura mobile del Centrale. L'impianto sportivo potrà così ospitare i match di tennis e altre competizioni anche in caso di pioggia, oltre a essere a disposizione tutto l'anno per eventi, spettacoli e concerti".