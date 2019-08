Donna uccisa, compagno resta in carcere

BOLOGNA, 27 AGO - BOLOGNA, 27 AGO - Si è tenuta questa mattina, davanti al giudice del Tribunale di Ferrara, l'udienza di convalida per l'arresto di Saverio Cervellati, il 52enne accusato dell'omicidio di Cinzia Fusi, 34 anni, morta sabato scorso dopo essere stata colpita ripetutamente con un mattarello dal suo compagno e datore di lavoro. Terminata l'udienza il giudice ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere per l'uomo, in attesa del processo. Dopo l'aggressione, avvenuto al culmine di una lite scoppiata nel garage del negozio in cui entrambi lavoravano, a Copparo, nel Ferrarese, è stato lo stesso 52enne a chiamare i carabinieri. La donna è morta qualche ora dopo, all'ospedale di Cona, a causa delle gravi ferite riportate. La Procura, in base al cosiddetto 'Codice Rosso' contro le violenze domestiche e di genere entrato in vigore l'8 agosto, ha contestato all'uomo l'aggravante della relazione affettiva, confermata anche dal giudice.