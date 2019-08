Per Pd Umbria "dialogo aperto" con M5s

PERUGIA, 27 AGO - "Il dialogo con il Movimento 5 stelle, a prescindere da quello che accade a Roma, e altre forze è aperto": lo ha detto il commissario umbro del Pd, l'on. Walter Verini, parlando delle alleanze per le prossime elezioni regionali in Umbria. Nelle quali il Partito democratico appoggia un progetto "sociale-civico" e punta "a fare coalizione più ampia possibile". "Se poi a livello nazionale si realizzerà un governo giallo-rosso - ha detto ancora Verini - questo dialogo sarà facilitato, ma ripeto ben venga a prescindere dal quadro romano. Anche perché in Umbria non stiamo parlando di una trattativa tra partiti ma - ha concluso il commissario umbro - dell'incontro su un progetto civico-sociale avviato". (ANSA).