Iran: Rohani-Trump se passo indietro Usa

TEHERAN, 27 GEN - Un incontro tra il presidente iraniano Hassan Rohani e quello americano Donald Trump è inimmaginabile se gli Usa non tornano a rispettare l'accordo sul nucleare del 2015. Lo ha detto il ministro degli Esteri di Teheran Mohammad Javad Zarif, citato dall'Irna durante la sua visita in Cina, dopo le aperture di ieri dello stesso Trump a conclusione del G7 di Biarritz. "Purtroppo, gli europei hanno bisogno dell'autorizzazione degli Stati Uniti per rispettare i propri impegni" sull'intesa nucleare "e noi riteniamo che un tale approccio non porterà a una buona situazione per il futuro delle relazioni internazionali", ha aggiunto Zarif, che nel suo tour diplomatico in Asia si recherà oggi in Giappone e poi in Malesia.