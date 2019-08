Tenta gettarsi da finestra,salvato da Ps

FERMO, 26 AGO - Durante una lite in famiglia per banali screzi, una persona ha tentato di gettarsi dalla finestra di un'abitazione al quarto piano ma è stata afferrata e salvata da due agenti. E' accaduto nel Fermano dopo una chiamata al 113 in cui era stata segnalata un'accesa discussione in famiglia. Arrivati sul posto per appianare la situazione, gli agenti delle Volanti della Questura di Fermo hanno avuto la prontezza necessaria per evitare il peggio. Con la scusa di prendere un pacchetto di sigarette una delle persone che stavano litigando è salita su un tavolo vicino alla finestra, tentando di gettarsi nel vuoto. Il gesto non è passato inosservato ai due poliziotti che si sono subito lanciati nel salvataggio. Uno dei due ha afferrato la persona alle spalle sporgendosi dalla finestra, l'altro ha aiutato il collega a riportarla dentro casa al sicuro. La persona, in forte stato di agitazione, è stata poi trasportata all'Ospedale Civile di Fermo per le cure del caso.