Investiti 2 anziani coniugi:morto marito

NUORO, 26 AGO - Tragedia a Oliena, in provincia di Nuoro, nella tarda mattinata di oggi. Due anziani coniugi del posto, Basilio Secchi, di 88 anni, e Maria Antonia Calzedda, di 84, sono stati investiti in via Campidano dal furgoncino di un corriere che stava consegnando dei pacchi: l'uomo non ce l'ha fatta a superare i gravi traumi riportati nell'impatto ed è morto intorno alle 14 all'ospedale San Francesco di Nuoro, dove la coppia era stata trasportata dal 118. La moglie del pensionato è ricoverata in codice rosso con un politrauma: le sue condizioni sono gravi. L'incidente è avvenuto intorno alle 11 e l'autista del furgoncino avrebbe travolto i due anziani coniugi mentre era impegnato in una retromarcia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Nuoro, che hanno eseguito i rilievi per accertare le responsabilità e l'esatta dinamica del fatto.