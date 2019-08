Chiuse 4 agenzie viaggi, clienti beffati

VARESE, 26 AGO - Le 4 agenzie di viaggio del gruppo 'Mondo Vacanze', due in provincia di Varese, una in provincia di Monza e una a Lecco, hanno chiuso i battenti per "mancanza di disponibilità finanziaria", invitando i clienti che hanno prenotato le vacanze a "rivolgersi al fondo di Garanzia". Oltre una dozzina sono già le denunce per appropriazione indebita presentate ai carabinieri di Somma Lombardo (Varese). "Mia figlia ha contattato l'agenzia giovedì perché non aveva ricevuto ancora i biglietti aerei per la Tunisia - ha dichiarato una cliente - e le avevano detto che sarebbero arrivati entro il fine settimana, poi sono spariti". "Quando mi sono presentata davanti all'agenzia chiusa, sabato mattina - ha detto ancora -, era pieno di gente". Sulle vetrine hanno trovato un foglio: "A causa di mancanza di disponibilità finanziaria ci vediamo costretti ad avvalerci" del "fondo di garanzia per i clienti che hanno prenotato presso le nostre agenzie".